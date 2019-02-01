وفد أثيوبي يقف على أوضاع لاجئي بلاده بالقضارف

أكدت حكومة ولاية القضارف إحكام التنسيق مع الاقاليم المجاورة فى دولة اثيوبيا لحماية الحدود المشتركة والعمل على توفير إحتياجات اللاجئين بالتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية . وكشف عثمان محمد احمد دج معتمد باسندة بولاية القضارف بحسب (smc) عن إجتماع عقد بالولاية لبحث أوضاع اللاجئين الاثيوبين بمحلية باسندة مع القنصل الاثيوبى بالقضارف وممثل إقليم شمال غرب الامهرة بمشاركة لجنة أمن الولاية وعدد من التنفذيين حول إعادة الراغبين العودة لبلادهم بصورة عاجلة وتوفيق أوضاع من يرغب فى اللجوء بالسودان بنقلهم لمعسكر الشجراب. وأكد المعتمد التزام وتعاون حكومة السودان على حماية ممتلكات اللاجئين فى القلابات الشرقية وباسندة، مشيرة لتنفيذ توجيهات والى الولاية بتقديم المساعدات العاجلة للاجئين الاثيوبين. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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