قطر تسجل الهدف الثاني في مرمي اليابان بنهائي كأس أمم آسيا.."فيديو"

سجل عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله، نجم المنتخب القطري، الهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام اليابان، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا بنهائي كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

جاء الهد في الدقيقة 27 إثر تسديدة صاروخية رائعة من عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله سكنت شباك المنتخب الياباني.

