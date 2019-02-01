رد ناري من بيراميدز علي بيان الأهلي المصري

اخبار الخليج 365 365/ قال أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز انه يتفهم جيدا دفاع النادى الأهلى المصري ، عن جدول " عامر " بسبب الصدف السعيدة التى جنبته أى مواجهات صعبة فى أوقات تعثر الفريق الأحمر ومعاناته من غيابات كثيرة بداعى الإصابة تارة ولإنخفاض المستوى الفنى تارة أخرى .



وشدد المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز على أن الأهلى هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، و لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت .



وأشار أحمد عفيفى الى أن تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستاءون دائما من هذة النبرة والمنادون دائمًا بالهدوء إن كان الهدوء هو فعلا ما يعنيهم كما أظن .



وقال عفيفى : ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات و بالتالي لا داعي للخوف من مزيد الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر.