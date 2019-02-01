مشادة وضرب بالعصي بين عسكريين بالضعين

افاد شاهد عيان ، إن مشادة كلامية وضرب بالعصي، بين عنصر من جهاز الأمن، بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، و3 جنود من القوات المسلحة "الفرقة 20 مشاة الضعين"، أدت إلى نشوب أزمة بينهم قبل أن تتدخل قيادة القوتين لتجاوز الأزمة.

واضاف الشاهد ، فإن "الحادثة وقعت عندما تشاجر عضو من الأمن وأفراد الجيش ليوجه عناصر الجيش شتائم إلى عنصر الأمن من شاكلة كوز ومندس، قبل أن يقوموا بضربه بالعصي حتى أغمي عليه، أمام مرتادي أحد المقاهي"