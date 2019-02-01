بـ"رؤية المسئولين".. كيف يسقط النظام في السودان؟ (تقرير)

"إرحل يا بشير".. "يسقط النظام"، هتافات ملأت شوارع السودان الأسابيع الأخيرة مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تفاقم الأزمات في البلاد، إلا أن مسئولوا نظام البشير كان لهم رؤية بشأن الطريقة التي يمكن أن يسقط بها نظامهم بالسودان.

وأكد البشير، أن "إسقاط النظام وتغيير الحكومة والرئيس، لن يتم بالواتس آب والفيسبوك، وإنما عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات 2020".، مخطابا أهالي كسلا: "أنتم أصحاب الوجوه السمر والغبش، من يحدد الرئيس ونواب البرلمان والذي يحكم السودان"، بحسب سبوتنيك. ومدح الرئيس السوداني، مواطني كسلا، واصفًا إياهم بالجماهير

وأكد البشير، أن "إسقاط النظام وتغيير الحكومة والرئيس، لن يتم بالواتس آب والفيسبوك، وإنما عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات 2020".، مخطابا أهالي كسلا: "أنتم أصحاب الوجوه السمر والغبش، من يحدد الرئيس ونواب البرلمان والذي يحكم السودان"، بحسب سبوتنيك.

ومدح الرئيس السوداني، مواطني كسلا، واصفًا إياهم بالجماهير الوفية، مؤكدًا: "حقيقة الواحد سعيد يكون معاكم وبينكم، ودائمًا عندما نأتى إلى كسلا نكون سعيدين وفرحانين ومبسوطين"، مختتما: "كسلا أفشلت كل المؤامرات".

وفي رؤية آخرى وجد الحزب الحاكم أن الحوار هول الحل، وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أمس الأربعاء، عن "استعداده التام" لفتح حوار على مختلف الأصعدة والمستويات مع الشباب، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن القطاع السياسي لحزب "المؤتمر الوطني"، نظم اجتماعا برئاسة عبدالرحمن الخضر، استعرض الوضع السياسي الراهن و"التداعيات التي تشهدها الساحة وارتباطها ببعض المعضلات الاقتصادية" التي تمثلت في شح الوقود والخبز والسيولة النقدية.

وشدد مقرر القطاع السياسي بالحزب، أحمد كرمنو، عقب الاجتماع، على ضرورة المضي قدما في معالجة "الترهل الحكومي" وغيرها من المشكلات التي نجمت عنها الأزمة الاقتصادية.

وأشار كرمنو إلى أن القطاع السياسي ولجانه المختلفة ستظل في حالة انعقاد مع الأحزاب السياسية المختلفة، والتواصل مع الشارع السياسي لقيادة الحوار الذي يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار حزب المؤتمر الوطني إلى مواصلة الحوار مع مختلف الأحزاب الوطنية دون استثناء، من أجل الوصول إلى حل يضمن استدامة السلام والاستقرار.

وفي قتا سابق ظهر أن التظاهرات لن تكون وسيلة لسقوط النظام، فتوعد وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، أي مظاهرات تستهدف إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى الخراب والفوضى مثلما حدث في دولٍ كسوريا.

وتمسك وزير الداخلية السوداني بأن دستور البلاد، حدد آليات لتغيير نظام الحكم عن طريق الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي، ولم يتضمن أي نص يقر حق إسقاطه بالمظاهرات.

وأقر بأن الاحتجاجات بدأت في السودان سلمية وبمبررات موضوعية تمثلت في انعدام الخبز والوقود والسيولة النقدية، وتعاملت معها الشرطة بمهنية عالية، مضيفا: "لكن سرعان ما تحولت إلى تخريب بعد أن تبنتها جهات لها أجندة خاصة وأغراض سياسية، وهنا تدخلت القوات بموجب صلاحياتها القانونية والدستورية لحماية ممتلكات البلاد".