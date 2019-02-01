مواطنو محلية بارا يرحبون بزيارة رئيس الجمهورية

تشهد ولاية شمال كردفان هذه الأيام حراكا كبيرا استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية لافتتاح طريق الصادرات بارا - جبرة الشيخ- أمدرمان يوم بعد غد الأحد.

ورحب عدد من مواطني محلية بارا بمنطقة خلاوى سراج التي سيزورها رئيس الجمهورية ويخاطب اللقاء الجماهيري بها.

و قال الأستاذ الماحي حمد بشير عضو مجلس الولاية التشريعي إن اكتمال طريق الصادرات الحلم الذي تحقق يعمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين ولايات السودان وهو داعم للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن مواطني الولاية فرحين باكتمال الطريق وافتتاحه على يد رئيس الجمهورية.

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