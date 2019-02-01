بث مباشر.. نهائي كأس أمم آسيا 2019

يتسع ملعب مدينة زايد الرياضية لحوالي 43 ألف مشجع، وسبق له استضافة أحداث هامة في عالم كرة القدم، أبرزها كأس الخليج العربي 3 مراتٍ أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2009 و2010 و2018.
لن تكون مباراة النهائي الأولى في كأس آسيا التي تقام على هذا الملعب، فقد شهد إقامة 7 مبارياتٍ من قبل 5 منهم في دور المجموعات وواحدة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.
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