وكتب قائلاً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كتبت مجيبا صديقي الذي سألني عن دوافع الحملة علي وعلى سودانية ٢٤ قلت ( ان الفشل في الزحف نحو القصر تحول لتمجيد تظاهرة في شارع الاربعين ؛ وان الفشل في اسقاط البشير والانقاذ تحول لاسقاط الطاهر التوم وسودانية ٢٤…عندما تعجز عن تحقيق هدفك المعلن اصنع لك هدفا تعويضيا وتوهم الانتصار
كانت هذه تفاصيل خبر الطاهر التوم : عندما عجز المتظاهرون عن إسقاط البشير تحولوا لإسقاطي و سودانية24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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