عاجل.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في العراق

اخبار الخليج 365 365/ انفجرت عبوة ناسفة على أحد الطرق العامة في محافظة صلاح الدين وسط العراق، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، إن "حصيلة انفجار صلاح الدين 6 إصابات توفي منهم اثنين".