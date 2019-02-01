تقرير: السودان مستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر تقرير لوكالة الإستخبارات الامريكية حول تقييم المخاطر عبر العالم، أن السودان مستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطن، في الوقت الذي يعزز علاقاته مع شركائه الآخرين.

و بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، قال تقرير بعنوان “تقييم الخطر العالمي” الصادر عن مدير مكتب رئيس الاستخبارات الأمريكي (CIA)، في 29 من يناير الجاري، والذى رصدته (SMC) أنه “على الرغم من أن الحكومة السودانية تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة لكن مع ذلك ملتزمة بمواصلة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تريد شطب اسمها من قائمة الإرهاب”.

وأشار التقرير كذلك ان السودان” عزز علاقاته مع الشركاء الآخرين بما في ذلك روسيا وتركيا، في إطار جهود لتنويع علاقاته لتحسين أوضاعه الاقتصادية”.

ويشار إلى أن تقرير “تقييم الخطر العالمي” يصدر سنويًّا ويغطي كافة دول العالم من حيث التهديدات