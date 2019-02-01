بعد قرعة نصف نهائي كاس ملك اسبانيا التي اجريت اليوم ’ واسفرت عن مفاجاءة من العيار الثقيل حيث اوقعت العملاقين برشلونة و ريال مدريد في نزالين جديدين .
والجديد في الامر هذه المره ان البارشا خلال اربعة ايام فقط سيزور البرنابيو مرتين الاولي في اياب نصف كاس الملك حيث من المتوقع ان تكون المباراة في يوم 27 فبراير والثانية في الليغا يوم 2 مارس .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 سيكون علي النادي الملكي الاخذ بثاره بعد الهزيمة في اخر كلاسيكو امام البرشا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجاءة .. برشلونه سيزور البرنابيو مرتين في اقل من اسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.