موقع الكاف: طموحات جديدة للهلال أمام كوتوكو

اهتم موقع الكاف بمباراة الهلال وأشانتي كوتوكو الغاني يوم بعد غدٍ الأحد في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية وكتب تقريراً عن المباراة أكد من خلاله أن الهلال يواجه الأشانتي بطموحات جديدة حيث جاء في التقرير:

ستكون مهمة الهلال السوداني مساء الأحد بملعبه “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان هي التغلب على سوء الحظ الذي لازمه بمجموعات توتال كأس الكونفيدرالية، وذلك حين يستضيف العملاق الغاني أشانتي كوتوكو، حيث لم يحقق الهلال أي فوز بمجموعات الكونفيدرالية الموسم الماضي، في وقت يتجدد فيه تحدي الفريقين مرة أخرى بعد 15 سنة.

في المباراة الإفتتاحية للمجموعة C، يسعى الهلال لقلب ما حققه الموسم الماضي، حيث فشل في تحقيق أي فوز بملعبه بمرحلة المجموعات حيث تعادل مرتين وخسر مرة. الهلال تغير عن الموسم الماضي بعدما دعم قائمته بثلاثة لاعبين قلب الدفاع النيجيري إيمانويل إيرواتشوكو، والمالي بوبكر ديارا، والكونغولي إدريسا أمبومبو.

كما سيخوض مدرب الهلال، التونسي إيراد الزعفوري أول تجربة لمباريات مرحلة المجموعات، بعد نجاحه في نيل ثقة مجلس إدارة نادي الهلال في تصعيده من مدرب الأحمال إلى المدير الفني، بناء على شهاداته في التدريب والتي من بينها رخصة تدريب CAF الفئة A. وقاد الزعفوري الفريق الأزرق لمرحلة المجموعات على حساب موكورا الرواندي بنتيجة 3-1 في المجموع.

يجدد الهلال التحدي أمام كوتوكو بعدما التقيا في دوري الأبطال 1990 في مواجهة شهدت فوز الفريق الغاني بالدور ربع النهائي بعدما تعادل الفريقان في أم درمان 2-2، ثم خسر الهلال بكوماسي 1-2. وفي مرحلة مجموعات دوري الأبطال 2004 فاز الهلال في أم درمان 2-1، ثم رد كوتوكو بالفوز 3-0 في كوماسي. في 4 مباريات رسمية فاز كوتوكو مرتين مقابل مرة للهلال وتعادل وحيد.

وتشهد المجموعة C أيضاً مباراة زامبية خالصة حين يلتقي زيسكو يونايتد بضيفه نكانا في ندولا أيضاً يوم الأحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)