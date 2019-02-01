قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تعلن عن كلاسيكو جديد

اجريت اليوم قرعة الدور نصف النهائي لبطوله كاس ملك اسبانيا واسفرت القرعه عن مواجه بين عملاقي اسبانيا الريال والبارسا

ريال مدريد

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