أسر الشهداء تُحيي ذكرى "72" في الأهلي

اخبار الخليج 365 365/ حرصت أسر شهداء النادي الأهلي المصري، على الحضور لمقر النادي بالقاهرة، لإحياء الذكرى السابعة لشهداء النادي الأهلي، حيث شهد اليوم الجمعة، تواجد العديد من أسر الشهداء، لإحياء ذكرى رحيل 72 من جمهور وشباب النادي الأهلي.

وقام أُسر الشهداء بقراءة الفاتحة أمام النصب التذكاري لشهداء الأهلي بمقر الجزيرة، والدعاء بالمغفرة والرحمة للضحايا.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد أكّد على فتح أبواب مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد لأهالي شهداء القلعة الحمراء، لإحياء الذكرى السابعة على وفاتهم.

يذكر أن وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس مجلس الإدارة وبرفقته أعضاء المجلس وضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ورءوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والعديد من مسئولي الأهلي، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ،وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق إلى جانب الأجهزة