اخبار الخليج 365 365/ نشر نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، صورة على حسابه الشخصي بـ«تويتر» تجمعه بالنجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. وعلق اللاعب الفرنسي على صورته مع «صلاح» قائلًا: «أتآمر مع الملك المصري». ويعتبر ليفربول الغريم اللدود في الكرة الإنجليزية لمانشستر يونايتد الذي يلعب له «بوجبا»، وقد يكون هذا هو ما يشير إليه اللاعب على سبيل المزاح في تغريدته. ويبدو أن الثنائي التقيا أثناء تصويرهما حملة إعلانية لإحدى الماركات الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر "بوجبا" ينشر صورة تجمعه بمحمد صلاح خارج الملعب: "أتآمر مع الملك المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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