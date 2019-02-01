روسيا لا تعترف بـ"جوايدو" رئيسًا لفنزويلا

اخبار الخليج 365 365/ قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي قال إنه أرسل خطابًا إلى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لم نتلق بعد أي رسائل. وحين نتلقى أي رسالة سننظر فيها".

وأضاف أن روسيا لا تعترف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا.