إيقاف لاعب مولودية الجزائر لأربع سنوات

أوقفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اللاعب هشام شريف الوزاني لاعب نادي مولودية الجزائر، 4 سنوات وتغريمه ألفي دولار، بسبب تعاطيه منشطات.

وقالت اللجنة في بيان لها ، إن اللاعب اعترف أمامها بالأفعال المنسوبة إليه، مبديًا أسفه لتناوله مادة ممنوعة.

كما أوضحت أن “اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد (1-1) بالمرحلة الـ18 من الدوري، في 17 يناير الماضي، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة”.

وتوعد كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، اللاعب بفسخ عقده، حال صدور قرار لجنة الانضباط.

يذكر أن المولودية استقبل المريخ مساء أمس بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليتأجل حسم التأهل لنصف النهائي بين الفريقين لمباراة الإياب بأم درمان في السادس عشر من فبراير المقبل.