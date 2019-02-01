باريس سان جيرمان يفشل في التعاقد مع بديل نيمار

السعودية نيوز 365/ أغلق موسم الانتقالات الشتوية أبوابه أمس الخميس، ولم يتمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تلبية رغبات مديره الفني الألماني توماس توخيل في التعاقد مع أحد لاعبي الوسط المتميزين لسد احتياجات الفريق في هذا المركز.

وكان توخيل طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع لاعبين اثنين في مركز وسط الملعب لمواجهة النقص الذي يعانيه فريقه في هذا المركز، ولكن إدارة النادي الباريسي لم تفلح في تنفيذ هذا المطلب خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

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