صدمة قوية لصديقة كريستيانو رونالدو

اخبار الخليج 365 365/ ذكرت تقارير صحفية أن والد العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، تُوفى في دولة الأرجنتين بعد صراع طويل مع المرض.

ويذكر أن جورجينا كانت نشرت لها صورة عبر حسابها في الإنستجرام قائلة: يا لصدف الحياة، لقد جئت إلى البلد والتي وُلدت فيها وفي نفس الوقت والذي وُلدت فيه منذ 25 عام.

ولم تُعطي صديقة رونالدو أي تلميح حول السبب الحقيقي وراء زيارتها للأرجنتين خاصة بعد منع والدها من الدخول لإسبانيا والعودة للأرجنتين، خاصة بعد إتهامه في قضية مخدرات وسُجن بسببها لمدة 10 سنوات.

وقالت مجلة HOLA الإسبانية أن الحسناء الأرجنتينية سافرت إلى بوينوس آيريس عاصمة الأرجنتين بعد وفاة والدها صاحب الـ70 عام.