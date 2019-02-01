موسكو ترحب بالحكومة اللبنانية الجديدة

اخبار الخليج 365 365/ رحبت موسكو، الجمعة، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في لبنان، مؤكدة أن ذلك خطوة هامة نحو المزيد من تعزيز وحدة هذا البلد.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "موسكو ترحب بالنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، من أجل المواءمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان​​​. لقد اتُخِذت خطوة هامة نحو تعزيز وحدة هذا البلد.