اخبار الخليج 365 365/ أقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بإيقاف استخراج شهادات الخبرة مؤقتًا. وأكّد مدير عام وزارة الصحة المكلّف د.محمود القائم، إيقاف شهادات العمل والخبرة الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخرًا للكوادر الطبية إلى حين التأكد من دقة المعلومات ومواظبة الكوادر في الفترة المحددة، والتأكد من جميع الإجراءات الإدارية وصحة المعلومات الواردة في الشهادات.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توقف شهادات العمل والخبر مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.