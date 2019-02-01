المالية: وقف رواتب 709 موظف بسبب مخالفات ملفاتهم

اخبار الخليج 365 365/ أعلن وزير المالية والاقتصاد، بولاية النيل الأبيض عبد القادر الخير، عن إيقاف رواتب (709) موظف بسبب وجود مخالفات في ملفاتهم.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن مشروع حوسبة المرتبات قطع شوطاً كبيراً، وأضاف أن اللجنة المكلفة وجدت نقصاً في أكثر من 12 ألف ملف وأضاف “تم تكوين لجان فرعية بطل المحليات والوزارات لإكمال نقص الملفات”.

وأعلن عن إكمال اللجنة لأكثر من 6 آلاف ملف، وأشار إلى أن اللجنة منحت فرصة للموظفين لإكمال النواقص في مستنداتهم لمدة شهر تنتهي في الثامن والعشرين من فبراير المقبل.

وناشد الوزير الموظفين لإكمال المستندات المطلوبة، وهدد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أي موظف لا يكمل مستنداته، وكشف عن إيقاف الراتب بنهاية شهر فبراير.