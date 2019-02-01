إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم في بلدة المغير، شرق رام الله.
وقالت مصادر في البلدة أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على عشرات المحتجين الفلسطينيين ضد مصادرة أراضٍ في بلدتهم، لصالح التوسع الاستيطاني.
ويُذكر بلدة المغير شيعت في الأسبوع الماضي شهيداً بعد مقتله أثناء التصدي لعشرات المستوطنين الذين هجوماً إرهابياً على البلدة.
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