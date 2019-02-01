هل تتوج اليابان بلقبها الخامس أم تفوز قطر باللقب الأول؟

اخبار الخليج 365 365/ يستضيف استاد مدينة زايد الرياضية مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي قطر واليابان وذلك مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي ستجمعهما في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويلتقي منتخب اليابان مع نظيره قطر على ملعب مدينة زايد اليوم الجمعة والموافق 1 فبراير في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

تعتبر نتيجة مباراة قطر واليابان خارج التوقعات تماما خصوصا أنه المنتخبين سبق لهم اللعب ضد بعض في 7 مناسبات سابقة، فاز منتخب اليابان مرتين والعنابي فاز في مرة واحدة وحسم التعادل 4 مباريات بينهم.

وكانت آخر مباراة بين الطرفين عام 2011 في كأس آسيا وفاز وقتها الساموراي بنتيجة 3-2، وينتظر أن تكون المواجهة المقبلة قوية بين الطرفين.

منتخب اليابان يملك مشوارا كبيرا في بطولة كأس آسيا فقد توج باللقب 4 مرات كانت أعوام "1992، 2000، 2004 ،2011" فهو الأكثر تتويجاً ويأتي بعده منتخب السعودية بثلاثة ألقاب.

أما منتخب قطر لا يملك تاريخا كبيرا في البطولة الآسيوية لكن أرقامه في النسخة الحالية خرافية فهو لم يستقبل أي هدف حتى الآن، كما أنه في طريقه للتتويج باللقب الأول في تاريخه في حالة تخطي محاربي الساموراي.

وكان منتخب قطر بقيادة سانشير قد قدم بطولة كبيرة حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وفاز في الأدوار الإقصائية بجدارة على؛ العراق وكوريا الجنوبية والإمارات.

وبناءاً على الأداء الذي قدمه الطرفين في البطولة فأن الأقرب لحصد اللقب هو منتخب قطر الذي يملك لاعبين مميزين من بينهم هداف البطولة المعز علي وحسن الهيدوس كما يملك دفاع قوي عكس منتهب اليابان الذي لم يقدم المأمول منه لكنه نجح في الوصول للنهائي.