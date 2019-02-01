عاجل :مظاهرات بودنوباوي عقب صلاة الجمعة

تجددت المظاهرات بالعاصمة السودانية اليوم الجمعة، حيث ردد المئات هتافات تنادي بإسقاط النظام. و تداول النشطاء فيديوهات بث مباشر في الخرطوم يظهر عددا من المصلين في مسجد ودنوباوي تظاهروا عقب صلاة الجمعة،استجابة لدعوة القوي الموقعة لاعلان الحرية والتغيير مع الاشارة إلى ان رقعة التظاهرات تمددت الى شارع الأربعين بودنوباوي.

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