"جمعة الوفاء".. هل استعدت السودان لها؟ (تقرير)

دعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة للخروج في تظاهرات جديدة اليوم الجمعة ، باسم "جمعة الوفاءوالمؤازرة" في كل أرجاء البلاد.

وأكد التجمع في بيان على استمرارية المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير طوال الأسبوع دون توقف، بحسب موقع أخبار السودان الإلكتروني.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

كان الرئيس البشير، قد صرح أمس الخميس إن وسائل التواصل الاجتماعي لن تُسقط الحكومة، واعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية بانهم لن تسمحا بسقوط الدولةوانزلاقها إلى المجهول، والتفافها حول قيادتها.

يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، الذي يتولى تنظيم وقيادة التظاهرات والمواكب ،وتحالفات المعارضة الرئيسة في السودان ممثلة في نداء السودان وتحالف قوى الإجماع والتحالف الاتحادي المعارض على “إعلان الحرية والتغيير” وأهم بنوده تنحي الرئيس البشير وإقامة حكومة انتقالية لاربع سنوات تحضر لانتخابات حرة ونزيهة .

خمسون يوماً تقريباً من الهتاف المتواصل، والتظاهرات في السودان آخذة في الاتساع، وإن كانت قد بدأت احتجاجاً على غلاء الأسعار فقد ارتفع سقفها للمطالبة بتنحي البشير، وفي اليوم الأخير من يناير شاركت عشرات المناطق داخل العاصمة الخرطوم وخارجها في يوم أطلقوا عليه "الزحف الأكبر".

يوم صاحبته نفس المشاهد السابقة في التعبير والهتاف من قبل المتظاهرين، وكذلك سبل الأجهزة الأمنية في تفريق الجموع، ربما كان المختلف فيه هذه المرة مشاهد ظهور بعض المشاهير في مجالات مختلفة كالرياضة والإعلام والفن في الشارع وسط المتظاهرين، معلنين تضامنهم مع الحراك الشعبي.

من جانبه، وعد الرئيس السوداني عمر البشير، من مدينة كسلا، بإصلاحات رافضاً تغيير الحكومة أو الرئيس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإنما من خلال صناديق الاقتراع.