إيران تهنئ الحكومة اللبنانية بالتشكيل الجديد

اخبار الخليج 365 365/ رحب المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، بهرام قاسمي، بتشكیل الحكومة اللبنانیة الجدیدة، موجها التهنئة للحكومة والشعب اللبناني بهذه المناسبة.

وقال قاسمی في تصریح له، مساء الخمیس، إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تهنئ الحكومة والشعب اللبناني بتشكیل الحكومة الجدیدة في لبنان، والتي جاءت كحصیلة للتناغم والتفاهم بین جمیع الطوائف والمكونات اللبنانیة، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف بهرام قاسمي أن النجاح الراهن لا یقتصر على تشكیل الحكومة، بل إن هذه الخطوة مؤشر لإرادة شعب وقادته لرسم مستقبلهم في إطار الاستقلال، مترافقا مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعیدا عن أي إملاءات وضغوط خارجیة.

وأكد المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية استمرار دعم الجمهوریة الإسلامیة الإيرانیة لأمن واستقرار لبنان، معربا عن أمله بأن یؤدي تشكیل الحكومة اللبنانیة لبدء مرحلة جدیدة في لبنان، وتعزیز التقارب بین جمیع تیاراته السیاسیة وتوفیر الأرضیة لتحقیق المزید من التنمیة والازدهار في هذا البلد.

وشكل رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، أمس الخميس، حكومة جديدة تتألف من 30 وزيراً، تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية في البلاد، بعد تعثر دام لـ 9 أشهر، على أن تعقد أولى جلساتها يوم السبت المقبل.

وتقسمت الحقائب الوزارية على رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" 11 وزيراً، "تيار المستقبل"6 وزراء، حزب "القوات اللبنانية" 4 وزراء، "حركة أمل" 3 وزراء، "حزب الله" 3 وزراء، "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزيرين، "تيار المردة" وزير.