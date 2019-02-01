الداخلية: تؤكد إطلاق سراح المعتلقين دليل علي حسن نية الحكومة

اخبار الخليج 365 365/ أكدت وزارة الداخلية، إن إطلاق سراح المعتقلين يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة.

وأكد موسي محمد علي مادبو وزير الدولة بالداخلية، عدم تفريطهم في أمن واستقرار البلاد وتسليمها للعملاء والمُندسّين أو أي جهة أخري كانت، مشيراً إلى جاهزيتهم لأي تداعيات تسعى إلى انزلاق البلاد، مشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن.

وأكد مادبو أن الحكومة مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين.