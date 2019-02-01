واشنطن تتمسك برحيل مادورو وترفض وساطة الفاتيكان

أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لأي مبادرات وساطة بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة، موضحه أنها متمسكة بموقفها القاضي برحيل مادورو عن السلطة.

ونقلت صحيفة "النيوبوإليرالد" الأرجنتينية، عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه قوله إن بلاده ترفض بشكل صريح مبادرات الوساطة وتقريب وجهات النظر بين المعارضة الفنزويلية التي يتزعمها رئيس البرلمان خوان غوايدو، وحكومة مادورو، موضحا أنها "ترى أنه لا حل للأزمة القائمة ما لم يرحل الأخير عن الحكم".