الكرملين يتوقع خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن واشنطن لم تبلغ موسكو بالإجراءات المستقبلية فيما يخص معاهدة التخلص من الصواريخ.

وأضاف "لكن عدم رغبة الولايات المتحدة في التفاوض حول هذا الموضوع يشير إلى أن القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وسوف يبدأ تنفيذه قريبا".

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال أن كانت موسكو تسلمت من واشنطن أي اشعارات، "لا، ولكن بقدر ما نفهم ، فإن المسألة تسير نحو أنه في 2 فبراير نظريا يجب أن نتلقى نوعا من الإشعار من الولايات المتحدة".

وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 ديسمبر عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.

وتشهد الأعوام الأخيرة اتهامات متبادلة بين موسكو واشنطن، وبشكل منتظم، بانتهاك المعاهدة المذكورة. وأعلنت روسيا مرارا أنها تمتثل بشدة لالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية. إلا أن لديها، كما أفاد وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أسئلة خطيرة حول قيام الولايات المتحدة بنقض التزاماتها.