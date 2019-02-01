الهلال يضم أبوجا للكشف الأفريقي

اضاف نادي الهلال حارس الشباب محمد النور “أبوجا” للكشف الافريقي ليصل عدد حراس المرمى الموجودين في الكشف الافريقي للهلال إلى (4) حراس (جمال سالم، يونس الطيب، جمعة جينارو، محمد أبوجا).

وتأتي الخطوة من قبل الجهاز الفني لتأمين الخانة الأهم داخل الملعب في ظل مباريات ضاغطة تنتظر الهلال بمرحلة المجموعات في البطولة الكونفدرالية.

وسبق للهلال أن ضم الثلاثي الشاب (ولاء الدين موسى، موفق صديق، مؤمن عصام) للكشف الافريقي.

ويستقبل الهلال اشانتي كوتوكو الغاني مساء الاحد في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة من كاس الاتحاد الافريقي.