اضاف نادي الهلال حارس الشباب محمد النور “أبوجا” للكشف الافريقي ليصل عدد حراس المرمى الموجودين في الكشف الافريقي للهلال إلى (4) حراس (جمال سالم، يونس الطيب، جمعة جينارو، محمد أبوجا).
وتأتي الخطوة من قبل الجهاز الفني لتأمين الخانة الأهم داخل الملعب في ظل مباريات ضاغطة تنتظر الهلال بمرحلة المجموعات في البطولة الكونفدرالية.
وسبق للهلال أن ضم الثلاثي الشاب (ولاء الدين موسى، موفق صديق، مؤمن عصام) للكشف الافريقي.
ويستقبل الهلال اشانتي كوتوكو الغاني مساء الاحد في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة من كاس الاتحاد الافريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يضم أبوجا للكشف الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.