مدرب المولودية: خضنا مباراة المريخ في ظروف صعبة

برر عادل عمروش، مدرب مولودية الجزائر، سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه المريخ ، في ذهاب دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال، بافتقاده لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين.

وقال عمروش، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “لعبنا مباراة اليوم في غياب 10 لاعبين أساسيين. كان من الصعب عليّ ايجاد التشكيل الأساسي الذي أواجه به المنافس، حتى أنني غامرت بإبراهيم أمادا الذي يلعب لأول مرة بعد شهرين من الغياب”.

وأضاف: “منذ مجيئ إلى مولودية الجزائر، دائما ما كنت أعمل في التدريبات في غياب 10 لاعبين. هذا الأمر لم يساعدني مطلقا على ضبط أسلوب لعب خاص بالفريق”

وتابع: “خروج المدافع عزي في بداية المباراة أفسد خططي، كما أن إهدار ضربة جزاء لم يساعدنا على التقدم”.

وأكد عمروش، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات من بعض جماهير النادي، أنه عندما يكون في الملعب لا يركز سوى على ما يحدث بداخله، مشددا على أنه يتعين على الجميع تقبل النقد.