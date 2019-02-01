مباراتان في الدرجة الوسيطة اليوم

تُقام عصر اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية بالدورة الثانية للدرجة الوسيطة ، باستاد نيالا يلتقيالمريخين (مريخ نيالا ومريخ كوستي)

يدخل مريخ نيالا المباراة برصيد ثماني نقاط بالفوز على النهضة ربك والنضال النهود والتعادل أمام اتحاد مدني والنهضة ربك في الدورة الثانية والخسارة أمام أهلي مدني وهلال الفاشر ومريخ كوستي في الدورة الأولى

ويدخل مريخ كوستي المباراة أيضاً برصيد ثماني نقاط بالفوز على مريخ نيالا في الدورة الأولى والنضال النهود والتعادل أمام النهضة ربك واتحاد مدني وهلال الفاشر والخسارة من هلال الفاشر في الدورة الثانية وأيضاً خسر أمام أهلي مدني

ويستضيف إستاد الفاشر عصر اليوم لقاء الهلال مع النهضة ربك، يدخل الهلال المباراة برصيد 15 نقطة بالفوز على اتحاد مدني ومريخ كوستي والنضال النهود ومريخ نيالا والتعادل أمام مريخ كوستي في الدورة الثانية وأمام أهلي مدني وأمام النهضة في الدورة الأولى

أما النهضة فله خمس نقاط بالفوز على مريخ نيالا والتعادل أمام مريخ كوستي ومريخ نيالا في الدورة الثانية والخسارة أمام اتحاد وأهلي مدني وهلال الفاشر في الدورة الأولى والنضال النهود.