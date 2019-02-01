بن دبكة: فرصتنا كبيرة في اقصاء المريخ بام درمان

تحسر سفيان بن دبكة لاعب وسط مولودية الجزائر على تفريط فريقه في الفوز على المريخ في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية

وقال سفيان في تصريحات لقناة ابوظبي عقب المباراة ان فريقه خاض المباراة في ظل ظروف صعبة تمثلت في أنها جاءت بعد ايام معدودات من خروجهم من مسابقة كأس الجزائر وكانوا مطالبين بالانتصار وتعويض جماهيرهم اخفاق الخروج من الكاس ولعبوا على ذلك لكنهم اصطدموا بسوء حظ غريب حال دون انتصارهم على المريخ

واعتبر سفيان ان فرصة فريقه مازالت كبيرة في التأهل لنصف النهائي في مواجهة الاياب بام درمان لان فريقه لم يستقبل اي هدف في شباكه وهذا ما سيصب في مصلحته في لقاء الاياب بام درمان.