الشرطة يستضيف الرابطة كوستي في الممتاز اليوم

يستضيف استاد القضارف عصر اليوم اللقاء المهم الذي يجمع الشرطة بضيفه الرابطة كوستي ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الشرطة المباراة برصيد 11 نقطة وكان خسر آخر مباريياته امام ود هاشم سنار ويطمح للعودة لسكة الانتصارات من جديد في مباراة اليوم أمام الرابطة، أما الطرف الثاني في المباراة فريق الرابطة فله نقطتان فقط ويبحث الفريق عن اول انتصار له في مسابقة الدوري الممتازعلى حساب الشرطة عصر اليوم.

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