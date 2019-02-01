قال اطهر الطاهر لاعب الهلال ان الحصول على ثلاث نقاط في بداية مشوار المجموعات امر مهم للغاية بالنسبة لهم كلاعبين.

ويستقبل الهلال مساء الاحد اشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الاولى من مجموعات كاس الاتحاد الافريقي.

واضاف الطاهر في تصريحات للمكتب الاعلامي لنادي الهلال”الانتصار في البداية سيسهل كثيرا من مهمتنا في البطولة، صحيح ان هناك غيابات لكنها ستكون دافعا للاخرين”.

وقدم اطهر الدعوة لقائد الهلال المعتزل حديثا محمد احمد بشة لزيارة اللاعبين في المعسكر قبل مباراة كوتوكو لرفع الروح المعنوية لزملائه.

كانت هذه تفاصيل خبر اطهر يدعو “القائد المعتزل” لزيارة معسكر الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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