استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اختتمت التعاملات الأسبوعية باستقرار نسبي صباح اليوم الجمعة لاسعار العملات الاحنبية مقابل الجنيه السوداني بغد يوم ساخن شهدته عدد من المدن في احتجاجات مختلفة .متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 01\02\2019م . العملة الصرف مقابل الجنيه وفقا لموقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 62 جنيه

الريال السعودي 16.50 جنيهاً

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