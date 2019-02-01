إعادة محاكمة لاعب كرة محكوم بالإعدام

شهاب محمد - الخرطوم - المحكمة

الخليج 365:

أغلقت محكمة الأسرة والطفل بالخرطوم شرق التي تنظر في محاكمة لاعب كرة متهم باغتصاب طفل استدرجه إلى داخل شقة بمنطقة الرياض وتصويره وابتزازه بالصور وأجبره على ممارسة الفاحشة مع آخرين داخل شقة بالخرطوم.

وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إن المحكمة حددت موعدًا للنطق بالحكم في القضية بعد أن استغنى الاتهام عن آخر شهوده.

وكانت المحكمة العليا قد أعادت ملف القضية مع التوجيه بالاستماع لشهودين إضافيين وحسب التحقيقيات كان الشاكي قد دون بلاغًا بنيابة الأسرة والطفل اتهم فيه لاعب الكرة باستدراج الطفل من ملعب لكرة القدم بحي بري إلى شقة بالرياض وقام بتصويره وابتزازه بتلك الصور وأرغمه على ممارسة الفاحشة مع آخرين داخل شقة بالسوق العربي.

وفور اكتمال إجراءات فتح البلاغ قامت الشرطة بتوقيف اللاعب وعثرت معه على جهاز لابتوب يحوي صورًا فاضحة لعدة أطفال وقامت بمواجهته بتلك الاتهامات واستجوبت شهودًا ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة دانت الرجل بالإعدام شنقًا حتى الموت بيد أن محامييه دفعوا بطلب للمحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء العقوبة ضده فأمرت المحكمة العليا بإلغاء العقوبة وإعادة الملف للمحكمة الابتدائية للاستماع لشهود آخرين.