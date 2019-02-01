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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سلمت قناة سودانية 24 الإعلامي الرياضي حاتم التاج قرار فصله بشكل رسمي امس الخميس 31 يناير 2019م بعد أن ترحم في وقت سابق وعلى الهواء مباشرة على أرواح شهداء الثورة الذين سقطوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هذه الأيام .
وبعد قرار القناة الاستغناء عن حاتم التاج خلال الايام القليلة الماضية، تم الخميس تسليمه قرار الفصل بصورة رسمية .
وفي حديثه لقناة العربية قال حاتم التاج: “إن فقدان الوظيفة بقناة سودانية 24 لا يمثل شيئاً أمام الأرواح التي فقدت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً”.
وفي سياق آخرأرفق الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال مبارك أردول على صفحته بموقع فيس بوك صورة للإعلامى التيجانى خضر الذى تقدم باستقالته من قناة سودانية 24، وهو بين الثوار في تظاهرات الخميس .
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم التاج : فقدان وظيفتي من قناة سودانية 24 ليس شيئاً أمام أرواح الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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