الترحيب بفتح الحدود مع أسمرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب وزير التجارة والصناعة موسى كرامة بفتح الحدود مع أسمرا وتوقع انسياب حركة السلع والمواطنين ورؤس الأموال وتحقيق الاستفادة القصوى مع الجارة الشرقية. ووصف التبادل التجاري بين البلدين بـ”الضعيف”. وقال كرامة في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إن معظم السلع كانت تذهب لإريتريا عبر التهريب خاصة بعد إغلاق الحدود، معلنًا عن اتفاقات تمت مع عدد من دول الجوار للتوسع في فتح الحدود.

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