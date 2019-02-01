سؤال لمولانا!!.. بقلم طه مدثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

كفى باى حزب نقصاً وعيباً.ان يهدم ويهد كل مابناه وشيده المستعمر الاجنبى.ويذهب المستعمر وتبقى أثاره.ويبقى الحزب وتبقى اثار خرابه ودماره.

(2)

من يموت مطالباً بحريته وكرامته.خير من الذى يعيش قانعاً راضياً بالعبودية والديكتاتورية.

(3)

بعد ثلاثين سنة .أرجو أن لا يظن (ظانون)بان حكم حزب المؤتمر الوطنى سيكون فيه صلاح دينهم.ورغد عيشتهم.واوضاعنا هذه لو شهدها احد كفار قريش لاسلم!!والعكس ايضاً صحيح..فقد أثبتت الاوضاع الاقتصادية التى يعيش فيها الشعب.بان الحكومة تاجر فاشل.لكنه يربح المليارات يومياً!!

(4)

مايسمى توحيد اللون أسهل الف مرة.من توحيد المعارضة السودانية بشقيها المدنى والعكسرى(والنباتى والحيوانى)!!وتوحيدها على قلب برنامج وهدف واحد..فلماذا لا تستعين المعارضة بخير او خبيرة فى مجال التجميل ليوحد لها برامجها واهدافها؟

(5)

أيها الحزب الفلانى.فضلاً لا تغتر بقوتك.وتفرح بحشدك.فان هناك قوم دل عليهم هدهد.وأغرقتهم فأرة.وملكتهم إمرأة.(مع كامل إحترامنا وتقديرنا لحكم النساء على المستضعفين من الرجال.الذين لا يستطيعون حيلة)!!

(6)

يصفون الشيوخ بانهم أكمل عقلا.وأتم دراية.. إلا شيوخ السياسة بالسودان. فاغلبهم ناقص عقل وناقص دراية.ولكنهم أكمل حباً للمناصب والكراسى. لا داعى لضرب الامثال.ولتعرفونهم فى لحن القول والمواقف(المايعة)!!

(7)

بعد طباعة المائة جنيه الجديدة.اكيد ان الموت قضى على بعض العملات منها الجنيه والجنيهان والخمسة.وربما صارت الخمس جنيه غير مبرئة للذمة وغير قابلة للتدوال.ولو أعطيتها لشحاذ لرفضها.وأتهمك بانك(بره الشبكة)المهم ان مصدر مامون(مين مامون دا)؟قال أن الذين شهدوا مهلك ومقتل الجنيه والجنيهان والخمسة بعد طباعة المائة جنيه.وناحوا عليهم . وحزنوا لهم.كانوا اقلية جداً.

(8)

قال الشاعر(أهيم بدعد ماحييت فان أمت فلا صلحت دعد لذى خلت بعدى) أحسب ان بعض الحكام فى دول العالم الثالث.أخذوا هذا البيت وقالوا لشعوبهم (ح تبقوا زى سوريا وليبيا؟)إذا انا مُت او تركت الحكم.وبلادكم لن تصلح لذى خلة بعدى.فهل (عاوزين تبقوا زى سوريا وليبيا؟)سمعنا (تحت تحت)البعض يجاوب( نعم عاوزين نبقى زى سوريا وليبيا).وكل زول مخير فى إختيارو!!

(9)

الطغاة منذ عبدالملك بن مروان.وذارعه (الامنجى) الشرس المدعو الحجاج ابن يوسف.وحتى اخر طاغية فى اى زمان ومكان.كلهم يؤمنون بان الحل الامنى.وإستعمال القوة الباطشة(او كما قال رئيس دولة افروعربية.إستعمال كل القوة الغاشمة)هو الحل الامثل والافضل للحلت المشاكل والازمات.وذات مرة عبدالملك يسأل الحجاج.عن مدى إستعداده وعسسه؟فقال الحجاج انه والعسس مستعدون ان يفدوا سعادته بارواحهم!!فغضب عبدالملك.وقال للحجاج انه لا يريد روحه ولا روح العسس.أنه يريد فقط القبض على ارواح معارضيه.أحياء.والافضل امواتاً!!وما أكثر الروايات التاريخية.التى تمتد بحبل او بسبب لتصل الى واقعنا.

(10)

يامولانا ماحكم.من قال بان فى نهاية يناير 2019 ستكون كل المعاملات المالية بما فيها مرتبات العاملين بالدولة.ستكون كلها إكترونياً؟.ثم اعلن قبل يومين او اكثر بان موظفو وعمال ولاية الخرطوم.يمكنهم صرف مرتابتهم (كاش دون)دون الذهاب الى الصرافات والبنوك؟وايضاً يامولانا ماحكم من اقسم وحلف بالله بانه لا صفوف بعد اليوم.لا صف غاز لا جاز لا وقود ولا نقود .والصفوف للصلاة فقط. ؟قد نجد إجابات ولكنها تكون على حساب الدقة والحقيقة.وعلى عتق رقبة.إذا وجدت إجابة تشفى العليل.وتسعد القلب المعنى..