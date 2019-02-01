الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم، 4 مواطنين من الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية انه تم نقل المعتقلين الى مراكز التحقيق. القدس العربي

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