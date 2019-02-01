اهتمام واسع عبر مواقع التواصل بالفئات الجديدة للعُملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة العملة الورقية الجديدة التي طرحها البنك المركزي فئة الـ(100) جنيه حسب صحيفة المجهر أمس الأول (الأربعاء)، وعلق كثيرون على صغر حجم فئة الـ(100) جنيه مقارنة بفئة الـ(50) جنيهاً، وقال متداخل (زي البت الصغيرة القيمتها أكبر من أختها الكبيرة).
وأعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير طرح فئات الـ100 والـ200 جنيه، وكشف عن تسليمهما للمصارف التجارية، مستعرضاً خطة البنك لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية بإصدار هذه الفئات الورقية الجديدة.
وقدم الزبير تنويراً وتعريفاً لمديري عموم المصارف التجارية العاملة بالبلاد، بالفئات الورقية الجديدة (100، 200) وعلاماتها التأمينية.
الخرطوم (كوش نيوز)
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