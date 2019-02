المحكمة تشطب الاتهام في مواجهة سبعيني أرهب رجال الشرطة

الحاج يوسف :أم سلمة حسين

شطبت محكمة النظام العام بالحاج يوسف برئاسة القاضي “هيثم عبد الرحيم الحسن”، الاتهام في مواجهة رجل سبعيني متهم بالإزعاج والإرهاب داخل قسم الشرطة بعد أن تم القبض عليه في بلاغ آخر. يذكر أن الشاكي أحد أفراد الشرطة دون بلاغاً أفاد فيه أن المتهم بعد أن تم القبض عليه رفض دخول الحراسة، وقال “زول يقرب منى مافي”رافضاً دخول الحراسة محاولاً ضرب أحد أفراد الشرطة، على ضوء ذلك أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الإرهاب والتسبب في الإزعاج العام.

