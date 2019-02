السجن سنتين والغرامة لتاجر أسلحة وذخائر تم القبض عليه داخل كوم ملابس

الخرطوم : أم سلمة حسين

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي د.”إسماعيل إدريس”، حكماً قضى بالسجن سنتين وغرامة مالية (10) آلاف جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن لشهرين، وذلك في مواجهة تاجر أسلحة أدانه قاضي المحكمة بتهمة نقل وتخزين الأسلحة ، حيث ضبط داخل عربته ، بجانب ذلك أمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر، والعربة لصالح حكومة السودان .

وحسب قضية الاتهام أن معلومة توفرت حول وجود سيارة (كليك) قادمة من مدينة ربك بداخلها أسلحة مهربة، وفور الحصول على المعلومة تمت متابعة السيارة وضبطها متوقفة وصاحبها لم يكن موجوداً بداخلها وزجاجها (مكسر) ، وبتفتيش السيارة تم ضبط (10) قطع كلاشنكوف،وتبين أن السيارة تخص المتهم، وبموجب أمر تفتيش من النيابة تم تفتيش منزل المتهم وتم العثور على مكيف كهربائي، إضافة إلى طبنجة وبدلة عسكرية ، وبطاقة برتبة رائد، وفي جلسة سابقه أضيف المبلغ. و تم البحث عن المتهم، الذي عثر عليه داخل كوم من الملابس عندما أحس زميله بأن هنالك شيئاً يتحرك وعندما ذهب لتفحصه ضبط المتهم داخل كوم ملابس في منزله ، وتم اقتياده للقسم، وأخضع المتهم للتحريات وأمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة بالتهم أعلاه من قانون الأسلحة والذخيرة.

