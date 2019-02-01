إلغاء حفل (حرم النور) بالإمارات

أعلنت الجالية السودانية بالإمارات إلغاء حفل المطربة “حرم النور” عقب وصولها برفقة الفرقة الموسيقية الخاصة بها لتقديم الحفل، وحسب صحيفة المجهر أن سبب إلغاء الحفل هو الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وعبرت المطربة عن حزنها الكبير لعدم وجودها مع أفراد الجالية السودانية بالإمارات داخل الحفل، ولكن التضامن مع الجميع هو أهم من الغناء وترديد الأغنيات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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