خبيرة التجميل “مونيا مجدي”: السودانيات أصبحن يفخرن ببشرتهن السمراء

قالت خبيرة التجميل “مونيا مجدي” إن الثقافة الجمالية للفتيات السودانيات تطورت بشكل كبير في نظرتهن تجاه بشرتهن السمراء، مبينة أن غالبية الفتيات مؤخراً أصبحن يفخرن ببشرتهن الداكنة والسمراء، وأرجعت “مونيا” هذا التبدل في ذهنية الفتيات إلى المغنية الأمريكية السمراء “ريحانا” التي ساعدت الفتيات السمراوات في إظهار جمالهن عن طريق (كريم أساس) يدعى (NARS) يستطيع تبيين ملامح الفتيات السمراوات، وهو الأمر الذي جعل الكثيرات يتخلين عن كريمات تفتيح البشرة.

وأوضحت (مونيا) في حديثها حسب صحيفة المجهر أن وعي الفتيات السودانيات تطور كثيراً عن السابق، لافتة إلى أن الفتيات في السابق كن يجهلن تماماً كيفية التعامل مع الماكياج وكانت درجات الماكياج توضع دون دراسات للون وطبيعة البشرة، مبينة أن بعض الماكياج كان يظهر مثل (الجير) على وجوه الفتيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)