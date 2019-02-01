الإعدام شنقاً حتى الموت للمتهم الرئيسي بقتل وتعذيب أبناء العسيلات

قضت محكمة سوبا شرق الجنائية بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الرئيسي بقتل وتعذيب أبناء العسيلات، وكانت المحكمة قد فصلت الاتهام لهروب المتهم إلى دولة الإمارات، وكانت المحكمة قد توصلت إلى إدانة المتهم بالاشتراك في تعذيب وقتل عاملين بمطار الخرطوم من أبناء العسيلات، وذلك لنزع اعترافات حول مكان الذهب الذي حاولوا تهريبه لخارج البلاد بناء على معاملات سابقة بينهم.

ويذكر في تفاصيل القضية حسب صحيفة المجهر ووفق البلاغ أن المتهمين أوكلوا للضحايا تهريب الذهب لخارج البلاد لطبيعة عملهم بالمطار إلا أنهم تفاجأوا بعدم وصوله، وقام المدانون الخمسة بتعذيب الضحايا حتى الموت، حيث دون بلاغ بالواقعة والتحفظ على المتهم رهن التحقيق وبعد اكتمال إجراءات التحري أحيل الملف للمحكمة وفصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب بدولة الإمارات والذي أعيد عن طريق شرطة الانتربول، وبعد النظر في ملف القضية تم إدانته تحت طائلة المادة (130) القتل العمد وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)