قال والي شمال دارفور، الشريف سموح، لدى وضعه حجر الأساس لمسرح مجمع الفاشر الثقافي الخميس، إن للمسرح رواداً وجماهير وأهمية كبيرة لحياتنا والمجتمع، وفق ما نقلت عنه شبكة شمال دارفور الإخبارية.
وأضاف أن ولاية شمال دارفور يوجد بها شعراء وكتاب وفنانين ومسرحيين ومثقفين، لافتاً إلى أنه "بالثقافة نستطيع توحيد وجدان الناس، والثقافة مصدر عزنا وفخرنا، فلا بد من الاهتمام بها ورعاية الموهبين والمبدعين".
وأعلن سموح، أن العمل الذي بدأ اليوم لن يتوقف حتى اكتمال المسرح، قبل أن يتبرع بألف كتاب لصالح مجمع الفاشر الثقافي".
كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يُعلن البدء في تشييد مسرح الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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