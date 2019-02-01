والي شمال دارفور يُعلن البدء في تشييد مسرح الفاشر

قال والي شمال دارفور، الشريف سموح، لدى وضعه حجر الأساس لمسرح مجمع الفاشر الثقافي الخميس، إن للمسرح رواداً وجماهير وأهمية كبيرة لحياتنا والمجتمع، وفق ما نقلت عنه شبكة شمال دارفور الإخبارية.

وأضاف أن ولاية شمال دارفور يوجد بها شعراء وكتاب وفنانين ومسرحيين ومثقفين، لافتاً إلى أنه "بالثقافة نستطيع توحيد وجدان الناس، والثقافة مصدر عزنا وفخرنا، فلا بد من الاهتمام بها ورعاية الموهبين والمبدعين".