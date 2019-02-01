المرأة تحتفل بعيدها الوطني التاسع والعشرين

زفت الأمين العام لاتحاد المرأة السودانية أ. أحلام محمد إبراهيم التهنئة للمرأة السودانية بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين للمرأة السودانية، وجددت عهد النساء بأن يحرسن مخرجات الحوار الوطني، وحدبهن على الإصلاح الشامل والفلاح والإنتاج.
جاء ذلك لدى مخاطبتها احتفال الاتحاد بالعيد الوطني للمرأة السودانية التاسع والعشرين تحت شعار " حدق العيون ليك يا وطن" ظهر أمس بمركز أنشطة المرأة السودانية، كما ترحمت على أرواح فلذات الأكباد شهداء الاحتجاجات الأخيرة، مناشدة الجميع بضبط النفس والتسامي فوق الجراحات إعلاءً لقيم التسامح والتعافي من أجل الوطن.
ودعت الأمين العام في كلمتها النساء للالتفاف حول قضايا الوطن والعمل الدؤوب استنهاضا لهمم الشعب السوداني لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والاستقرار، مؤكدة أن المرأة ستظل قنديلاً متقدا للعطاء، وحيَّت الرعيل الأول من رائدات الحركة النسائية ومن حملن الراية حديثا، هذا وقد شرف الاحتفال عدد من القيادات النسوية الرسمية والشعبية والحزبية والبرلمانيات.
وخاطبت د.تابيتا بطرس وزيرة الدولة بوزارة الحكم الاتحادي الحضور، محيِّية المرأة السودانية التي اجتمعت اليوم تحت مظلة الاتحاد بلا حزبية أو مناصب وزارية، احتفالا بعيدها الوطني، كما هنأت المرأة بولاية جنوب كردفان بإعلان وقف إنطلاق النار، داعية إياها لاتباع السلام منهجا حتى حلول 2020.
وفي السياق حيَّت وزيرة الدولة بالضمان الاجتماعي منى فاروق حفيدات الكنداكة ومهيرة، والميرم تاجا ومندي بنت السلطان عجبنا وكل من حفرن الصخر لتجتمع المرأة اليوم في هذه الاحتفالية، وقالت إن الجميع يجد نفسه في المشهد السياسي اليوم مما يتطلب نشر ثقافة الحوار المجتمعي وسط القواعد لوضع الحلول، ومعرفة أنّ "تقعد بس" هي الوسيلة للتشاور وحل الأزمات معاً . من جانبها أكدت أميرة أبو طويلة رئيس المجلس الأعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم أن الاحتفال يمثل رسالة قوية لكل الشعب السوداني بأن المرأة حريصة على الأمن والسلام، ودعت للاستفادة من قاعدة الاتحاد العريضة في تنفيذ برامج الاستقرار والتنمية الاجتماعية.
وألقت الأستاذة عوضية الباشا أمينة التنمية السياسية بالاتحاد الضوء على أهداف ووسائل الحملة النسوية القومية لمجابهة التحديات الماثلة، التي أطلقها الاتحاد وانتظمت في عدد من الولايات.
يذكر أن العيد الوطني للمرأة السودانية يصادف 31 من يناير تاريخ اجتماع كلمة نساء السودان على تأسيس كيان طوعي جامع ليكون مظلة للمرأة السودانية بكل أطيافها وإثنياتها وكياناتها في 1990م، كما يصادف تأسيس اتحاد نساء السودان في 1952م.
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