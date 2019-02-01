المرأة تحتفل بعيدها الوطني التاسع والعشرين

زفت الأمين العام لاتحاد المرأة السودانية أ. أحلام محمد إبراهيم التهنئة للمرأة السودانية بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين للمرأة السودانية، وجددت عهد النساء بأن يحرسن مخرجات الحوار الوطني، وحدبهن على الإصلاح الشامل والفلاح والإنتاج.

جاء ذلك لدى مخاطبتها احتفال الاتحاد بالعيد الوطني للمرأة السودانية التاسع والعشرين تحت شعار " حدق العيون ليك يا وطن" ظهر أمس بمركز أنشطة المرأة السودانية، كما ترحمت على أرواح فلذات الأكباد شهداء الاحتجاجات الأخيرة، مناشدة الجميع بضبط النفس والتسامي فوق الجراحات إعلاءً لقيم التسامح والتعافي من أجل الوطن.